Lazio, da Baroni a Sarri cambia tutto: scatta il duello Taty - Dia

RASSEGNA STAMPA - Sarà Dia contro Castellanos uno dei piatti principali del ritiro di Formello, iniziato ufficialmente nella giornata di ieri agli ordini di Maurizio Sarri.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport c’è posto solo per un giocatore in area di rigore e soprattutto nel 4-3-3 di Sarri. Con Baroni la coppia in tandem aveva trovato una quadra ma, se il tecnico toscano andrà avanti senza cambiare, dovrà necessariamente sceglierne uno: se vorrà palleggio e assist punterà sul Taty, se sarà alla ricerca di cinismo e cattiveria sotto porta allora Dia sarà la soluzione migliore.

Certo non sono da escludere però due fattori: il primo è che con la soluzione dei cinque cambi entrambi avranno la possibilità di giocare e in corsa potrebbe entrare anche Noslin, e la seconda è che di fatto Sarri ha già allenato Castellanos, nel difficile primo anno alla Lazio, ma non ha mai allenato Dia, motivo per il quale anche l’allenatore dovrà entrare nelle dinamiche e nella testa del calciatore.

L’unico obiettivo è però quello di trovare una quadra in attacco senza un giocatore alla Immobile. Nella scorsa stagione il Taty ha messo a segno 10 gol in 29 gare di Serie A e 4 in Europa League con una media di un gol ogni 220 minuti. Al contrario Dia ha messo la sua firma su 9 gol in Serie A e in 3 in 12 presenza di Europa League.

