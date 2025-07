Lazio, Gila con grinta: "Cominciamo questa preparazione" - FOTO

Secondo giorno di ritiro, la preparazione pre campionato della Lazio sta per entrare nel vivo. In questi due giorni i biancocelesti si sono ritrovati e, i vecchi, hanno riabbracciato Sarri. Hanno ripreso confidenza col pallone svolgendo le prime sedute di lavoro tattico, il tecnico non li ha risparmiati è partito subito forte. Il lavoro nel centro sportivo di Formello proseguirà intensamente per le prossime settimane, l'obiettivo è arrivare pronti all'inizio del campionato. Sui social Mario Gila ha esordito con un "Cominciamo la preparazione!", un messaggio grintoso quello dello spagnolo che accompagna un carosello di scatti di queste quattro sessioni d'allenamento svolte e ormai in archivio.

