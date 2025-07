Lazio, Zaccagni viaggia verso il rientro: prosegue il piano di riatletizzazione

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni prosegue il suo percorso di recupero dopo l’intervento chirurgico subito a fine giugno per risolvere la pubalgia che lo aveva limitato nel finale della scorsa stagione. L’esterno biancoceleste è ancora impegnato nella fase di riatletizzazione e, come previsto, sta svolgendo lavoro differenziato in questa prima settimana di ritiro.

Sarri lo aspetta con pazienza, consapevole dell’importanza di avere Zaccagni al meglio della condizione per la nuova stagione. Il suo pieno reintegro, come fa sapere il Corriere dello Sport, è atteso a breve: lo staff medico sta seguendo da vicino i progressi e non verranno forzati i tempi di recupero.

Nel frattempo, Hysaj, fermatosi dopo uno scontro con Noslin, è rimasto a riposo. Il terzino è uscito zoppicando con dolore al polpaccio sinistro e verrà rivalutato nei prossimi giorni.

