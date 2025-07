Lazio, stop per Castellanos durante il ritiro: le sue condizioni

RASSEGNA STAMPA - Si è fermato il Taty Castellanos. È la notizia più brutta della seduta di ieri pomeriggio, al secondo giorno di ritiro nel centro sportivo di Formello. Durante le prove tattiche, infatti, l'argentino ha accusato una fitta ai flessori, come riportato da Il Corriere dello Sport. Da subito ha cominciato a zoppicare vistosamente e dopo qualche minuto ha dato forfait.

Non ce l'ha fatta: si è tolto il fratino, l'ha lanciato a terra e si è seduto in panchina per continuare a guardare l'allenamento dei compagni. La speranza è che possa essere un problema di poco conto: potrebbe essere anche uscito per precauzione, per evitare un infortunio più serio. Oggi potrebbe rimanere a riposo per entrambe le sedute in programma (sempre alle 9.30 e alle 18).

