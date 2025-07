Lazio, Sarri torna a Formello: prima il discorso alla squadra, poi guida l'allenamento

FORMELLO - Allarme rientrato. Solo visite mediche più 'complete e approfondite' (come riporta la Lazio) per Maurizio Sarri a Villa Mafalda. Niente ricovero, secondo quanto era trapelato erroneamente nel primo pomeriggio. Anzi, solo controlli di routine, come aveva specificato Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale. Il tecnico, infatti, una volta terminati i controlli, ha firmato ed è uscito dalla clinica insieme al diesse Fabiani, rientrando a Formello.

Solo per questo non si è visto in campo questa mattina durante la seduta andata in scena intorno alle 9:30 e terminata per le 11. Ci ha pensato il suo staff a portare avanti sia la parte atletica in palestra che la parte tattica. L'allenamento è stato diviso in due gruppi, tra difensori e centrocampisti-attaccanti. Tanta concentrazione sui movimenti della linea del reparto e in fase offensiva, anche se senza Hysaj, Castellanos e Zaccagni, ma con Patric.

Il Comandante comunque sta bene: è tornato nel centro sportivo, ha ripreso possesso delle sue cose e ha rimesso piede al Fersini. La seduta pomeridiana l’ha guidata lui, tra riscaldamento, torello e prove tattiche. Prima di iniziare il lavoro, però, si è preso qualche minuto per parlare con la squadra, così come ha fatto anche a metà della sgambata. Visite mediche archiviate, ora si torna a fare sul serio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.