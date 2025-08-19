Lazio, Matri compie gli anni: gli auguri della società per l'ex attaccante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nel giorno del suo quarantunesimo compleanno, la Lazio ha voluto augurare ad Alessandro Matri - ex attaccante e dirigente biancoceleste - un buon compleanno, attraverso il proprio sito ufficiale: "Tanti auguri ad Alessandro Matri! L`ex attaccante e dirigente biancoceleste compie oggi 41 anni. Matri ha giocato nella Lazio nella stagione 2015/2016, collezionando 31 presenze e 7 gol, e, in un`altra veste, nella stagione 2020/2021".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.