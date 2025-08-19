Lazio, Galli: "Sarri mi piace molto. Vi spiego perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Radio Tv Serie A, a pochi giorni dall'esordio del nuovo campionato di calcio, l'ex giocatore del Milan, Filippo Galli ha fatto il punto sulla Serie A che sta nascendo, esprimendo il proprio apprezzamento nei confronti di Maurizio Sarri e della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Il Napoli parte davanti a tutti, sarà favorito perché si è rinforzato, sa come si vince. Il Presidente De Laurentis è riuscito a riportare la squadra a un livello altissimo in maniera sostenibile. Sono curioso di vederlo alle prese con il doppio impegno. Sicuramente l’Inter e anche il Milan: ho fiducia in Tare, Allegri e nel lavoro che stanno iniziando. I rossoneri senza coppe potranno essere una delle possibili contendenti al titolo, anche se a mio avviso manca ancora una punta da doppia cifra. Poi sono curioso di vedere la Juve di Tudor e la Roma di Gasp che potrebbe essere molto interessante, senza dimenticare l’Atalanta di Juric. Il nuovo allenatore ha un’idea di calcio simile a quella del suo predecessore e dovrà provare a confermarsi. Un gradino più in basso metto il Bologna: ho grande grande stima di Sartori e del suo lavoro, potrebbe essere una sorpresa, magari non per il titolo, ma credo che i rossoblù possano ambire ai primi quattro posti insieme alla Fiorentina di Pioli, che torna dopo la parentesi in Arabia, conosce l’ambiente e sarà un valore aggiunto, e la Lazio di Sarri che è un allenatore con idee di calcio ben precise basate su fraseggio e possesso che a me piace molto".

LA POSSIBILE SORPRESA - "Mi piacerebbe che il Como potesse riconfermarsi per la proposta di gioco che ha: è bello vedere una squadra che prova a proporre calcio e a giocare con coraggio. Fabregas avrà un po’ più di pressione e dovrà essere molto bravo a confermare quello che di buono ha fatto vedere lo scorso anno. Può contare su una rosa di grande valore, il Como è una delle squadre che ha investito di più".

