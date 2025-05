Primavera, la Lazio vola per l'ultima a Lecce: quando e dove seguire il match

La Lazio Primavera si appresta a volare a Lecce per l'ultima giornata di questo campionato travagliato. Partiti benissimo, raggiungendo anche la seconda posizione nella prima parte di campionato, la Lazio poi si è persa, complici anche le cause extracampo che hanno portato al forfait di Stefano Sanderra in panchina e all'arrivo di Sergio Pirozzi.

Dopo un rendimento altalenante, la squadra si è stabilizzata a metà classifica, ma non è abbastanza per qualificarsi ai play-off: a causa della sconfitta della scorsa settimana contro la Fiorentina, i biancocelesti sono fuori da tutto. L'ultima sfida di questa stagione andrà in scena domenica 18 alle 11.00 e sarà visibile su Sportitalia.

