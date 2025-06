Nasce l'AITM, Associazione Italiana dei Team Manager: ecco cos'è

WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA SPAGNA SONO SICURI: "IL PSG PUNTA MARIO GILA" CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri è tornato sulla panchina della Lazio e il suo diktat è chiaro: vuole ripartire dai big per continuare il percorso interrotto quattordici mesi fa. In caso di offerte irrinunciabili però Lotito e Fabiani dovranno prendere in... CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri è tornato sulla panchina della Lazio e il suo diktat è chiaro: vuole ripartire dai big per continuare il percorso interrotto quattordici mesi fa. In caso di offerte irrinunciabili però Lotito e Fabiani dovranno prendere in... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | FIORENTINA, IL SOGNO A CENTROCAMPO È ROVELLA: LA SITUAZIONE CALCIOMERCATO LAZIO - Continuano le voci su Nicolò Rovella. Nelle ultime settimane è trapelato l'interesse dell'Inter, sia per un'eventuale acquisto pagando la clausola rescissoria da 50 milioni di euro che per un possibile scambio con Frattesi... CALCIOMERCATO LAZIO - Continuano le voci su Nicolò Rovella. Nelle ultime settimane è trapelato l'interesse dell'Inter, sia per un'eventuale acquisto pagando la clausola rescissoria da 50 milioni di euro che per un possibile scambio con Frattesi...