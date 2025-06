Lazio | Fabiani riavvolge il nastro: "Con Sarri meglio che con Baroni? Non so..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il ds Fabiani ha parlato anche della scorsa stagione e di quando a guidare la Lazio c'era Marco Baroni. Il dirigente biancoceleste non ha ammesso di non esser certo che con Sarri le cose potranno andare necessariamente meglio, ma c'è materiale a sufficienza per proseguire il percorso di ricostruzione. Ecco le sue parole ai nostri microfoni: "Nel girone di ritorno abbiamo avuto qualche passo falso e tanti pareggi di troppo all’Olimpico, ma questa Lazio all’ultima giornata ancora si stava giocando la Champions e l’Europa League. Poi purtroppo il calcio è talmente carogna che si è perso contro il Lecce in casa, con tutto il rispetto, e siamo arrivati a questo finale. Ma mi sembra comunque che questa squadra in Europa ha fatto un qualcosa di straordinario".

"Poi c’è stata una lotteria ai calci di rigore con il Bodo/Glimt, che purtroppo sono un terno al lotto. L’anno scorso abbiamo fatto 86 gol, non si fanno tutti gli anni. Quindi c’è una forza interna. Se dobbiamo trovare il pelo nell’uovo, possiamo dire che abbiamo preso qualche gol di troppo. Noi non siamo convinti che la squadra possa fare meglio con Sarri piuttosto che con Baroni, ma siamo sicuri che c’è materiale a sufficienza per poter lavorare e continuare a portare avanti quel programma triennale di ricostruzione".

