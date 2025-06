Gomez è pronto a tonare in campo: ecco da dove ripartirà il Papu

TUTTOmercatoWEB.com

Il Papu Gomez si prepara a tornare in campo. L'ex Atalanta, in questo lungo periodo di squalifica causa doping, ha continuato ad allenarsi e presto potrebbe tornare in campo.

A confermarlo è proprio l'argentino che in occasione dell’Illumia Padel Cup si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: "Allenamenti? Mi sento benissimo, ho fatto un sacrificio enorme durante questi quasi 2 anni, non è stato facile mentalmente ma mi sono allenato sempre e tenuto bene fisicamente e nell’ultimo anno mi sono allenato con il Renate, che ringrazio. Ho tanta voglia di tornare. Ritorno in campo? Sicuro, voglio essere io a decidere quando smettere e quando no, la voglia di tornare è massima. Ho fatto un grande sacrificio, ora manca pochissimo e l’idea è trovare una squadra per il ritiro precampionato".

Il Papu sarebbe vicinissimo ad approdare al Padova: "Sì, ho avuto un colloquio con Mirabelli, è molto bello quando una squadra ti vuole così fortemente, tra qualche settimana deciderò cosa fare e nel frattempo mi allenerò".

