Lazio, Immobile ha provato a tornare: il retroscena sul contatto con Lotito

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Ciro Immobile in Italia sta per diventare realtà. Dopo una sola stagione in Turchia, l'ex capitano della Lazio è pronto a lasciare il Besiktas per vestire la maglia del Bologna e tornare in quella Serie A in cui ha già messo a segno la bellezza di 201 reti in carriera. Per concludere l'affare bisogna ancora limare gli ultimi dettagli legati allo stipendio del giocatore, che subirà una netta diminuzione rispetto ai 6 milioni che gli venivano garantiti a Istanbul.

Una volta sbrogliati anche gli ultimi nodi, Ciro potrà finalmente sbarcare in rossoblù, dove partirà dietro a Castro e Dallinga per provare a ritagliarsi un importante ruolo da comprimario, facendo anche da chioccia al giovane argentino per aiutarlo a crescere. A Bologna Immobile sogna di vivere una seconda giovinezza, proprio come fecero Signori e Baggio, due che nel capoluogo emiliano erano rinati dopo periodi difficili.

Il suo debutto con la nuova maglia potrebbe avvenire contro la Roma all'Olimpico, quella che per 8 anni è stata la sua casa. Ciro non avrebbe voluto più voluto giocare in Serie A al di fuori della Lazio, tanto da aver contattato via telefono Lotito per un incredibile ritorno, poi rivelatosi, come svelato da Il Messaggero, impercorribile sia per il blocco del mercato sia per la volontà del patron biancoceleste di non guardare indietro. Immobile ha quindi deciso di ripartire dal Bologna e tornerà in Italia per fare ciò che gli riesce meglio, gonfiare la rete.

