PRIMAVERA | Cagliari - Lazio, scelto l'arbitro del match: la terna completa
Dopo un primo passo falso nel match d'esordio contro il Genoa, la Lazio Primavera si prepara a scendere di nuovo in campo in cerca di riscatto. Nel match valido per la seconda giornata di campionato, in programma per le 11:00 di venerdì 22 agosto, biancocelesti di Punzi saranno ospiti del Cagliari. Il direttore di gara designato per la sfida è Mattia Nigro della sezione di Prato, che sarà affiancato dagli assistenti Paolo Cozzuto e Angelo Di Curzio.
