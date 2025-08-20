Calciomercato Lazio | Noslin in cerca di riscatto: ma il suo futuro resta in bilico...

RASSEGNA STAMPA - Noslin resta appeso a un filo. Il gol segnato all’Atromitos, nell’ultima amichevole del precampionato, cambia non di molto la sua situazione. Può sicuramente dargli nuove chance e cercare di riscattarsi, visto anche che Dia e Castellanos sono rimasti a secco di gol quest’estate. Per quanto riguarda la lista Serie A, invece, l’olandese pare non essere più a rischio: momentaneamente, infatti, saranno tagliati Isaksen e Gigot.

Il suo futuro però resta comunque in bilico. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i suoi nuovi manager, ovvero la scuderia Wasserman, starebbero continuando a cercare offerte anche in questi ultimi giorni di mercato (la data finale è l’1 settembre). Difficile che possa partire, ma sono comunque in corso alcuni tentativi.

