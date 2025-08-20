Guendouzi imprescindibile per Sarri: sarà il motore della Lazio che verrà

RASSEGNA STAMPA - In una mediana che ancora cerca la sua fisionomia, con Rovella e Cataldi in lotta per il ruolo di regista e Dele-Bashiru che non ha ancora convinto del tutto, c’è una certezza assoluta: Matteo Guendouzi. Il francese è il punto di equilibrio della squadra e uno dei cardini dell’intero progetto biancoceleste.

Le amichevoli estive hanno ribadito il suo peso: con 398 minuti giocati su 540 complessivi, è stato il calciatore più utilizzato da Sarri. Un segnale chiaro: Guendouzi non è un elemento da rotazione, ma il motore della Lazio che verrà. Dietro di lui, solo Cancellieri (368 minuti), poi Gila e Dele-Bashiru (302). Numeri che anticipano il ruolo da protagonista che avrà durante la stagione ufficiale.

Il rapporto con Sarri è profondo. Fu lui, due anni fa, a convincere il francese a vestire la maglia biancoceleste. E ancora il suo ritorno in panchina, due mesi e mezzo fa, ha avuto il potere di spegnere ogni tentazione di addio dopo la mancata qualificazione in Europa. Guendouzi aveva bisogno di una vetrina continentale anche in chiave nazionale, ma ha deciso di restare: è convinto che con il “Comandante” alla guida la Lazio possa tornare subito competitiva.

Sarri lo definisce "un animale contagioso", il suo vero allenatore in campo. Guendouzi ha mostrato dal primo giorno di ritiro concentrazione e intensità, dando l’esempio ai compagni. Ora dovrà confermare tutto questo anche in Serie A, a partire dalla trasferta di Como: un debutto che si annuncia insidioso, dove la sua energia e la sua leadership potranno fare la differenza.