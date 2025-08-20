Lazio, altra impennata sugli abbonamenti! Superata quota 29mila
Il numero continua a crescere, anche a poche ore dal termine della vendita libera. La campagna abbonamenti della Lazio si chiuderà presto, alle 23:59 di oggi; intanto però il dato sulle tessere staccate è aumentato ancora. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è stata superata quota 29mila abbonati. È un risultato storico per l'era Lotito: l'anno scorso la cifra era di 29.036 (al secondo posto del podio), mentre nel 2023/24 era di 30.333.
