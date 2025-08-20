Dzeko sicuro: “Con la Roma abbiamo vinto una Champions, vi spiego”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, dopo l’esperienza al Fenerbahce, è tornato in Italia per vestire la maglia della Fiorentina. In passato in Serie A aveva già giocato con la maglia dell’Inter e della Roma. Il centravanti, nello specifico, è tornato a parlare proprio riguardo la sua esperienza in giallorosso. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Otto anni in Italia, magnifici a Roma e Milano, i quattro figli sono nati tutti qui e l'intenzione mia e di mia moglie è quella di restare a vivere in Italia... A Roma abbiamo vinto una Champions. Il tre a zero al Barcellona, a quel Barcellona, dopo il 4-1, è stato come vincere la Champions”.

