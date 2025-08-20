Pioli: "Ronaldo in Arabia? La sua ossessione l'ho vista in Klose alla Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Dopo l'annata trascorsa in Arabia Saudita, Stefano Pioli ha deciso di fare.ritorno in Italia, sostituendo Palladino sulla panchina della Fiorentina. In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, l'ex allenatore biancoceleste ha raccontato anche cosa ha provato ad allenare Cristiano Ronaldo, paragonando la sua dedizione a quella dimostrata da Miroslav Klose nella sua parentesi alla Lazio.

"Ronaldo? Solo lavorandoci si ha la percezione di quanto sia immenso, un'entità che smuove tutto ciò che ha intorno. Allenarlo è facile, non devi mai ricordargli niente. Avendo 40 anni si deve autogestire, sa bene cosa può o non può fare. La sua ossessione l'ho vista in Klose alla Lazio e in Ibra al Milan. Io amo arrivare al campo alle 7 e andarmene alle 18, anche un'uscita fuori con la famiglia va calcolata in base alle ore di riposo o all'alimentazione. Per questo solo in pochi diventano campioni".

