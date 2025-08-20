UFFICIALE | Bailey è un nuovo giocatore della Roma: il comunicato

È arrivata l'ufficialità: Leon Bailey è un nuovo giocatore della Roma. L'esterno giamaicano passa in giallorosso dall'Aston Villa per 2 milioni di prestito oneroso e con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Di seguito il comunicato del club.

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Leon Bailey dall'Aston Villa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.

Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all'età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa.

Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati.

Bailey ha scelto la maglia numero 31.

Benvenuto a Roma, Leon!".

