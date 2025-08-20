Como, Fabregas verso la Lazio senza due attaccanti. E Morata...
RASSEGNA STAMPA - Match d'esordio in campionato. Il Como ospita la Lazio di Maurizio Sarri al Sinigaglia per la prima giornata della nuova stagione. Il tecnico dei lariani però deve fare i conti con qualche assenza. Nell'ultimo match contro il Sudtirol in Coppa Italia, infatti, si è infortunato Jayden Addai. L'esterno mancino, arrivato dall'AZ Alkmaar, sembra destinato a dare forfait per un problema alla caviglia destra, come riportato da Il Corriere dello Sport. La sua assenza si aggiunge a quella di Kuhn, altro nuovo acquisto ancora fuori per un problema al tendine. Molto probabilmente, quindi, dal primo minuto giocherà Diao. Insieme a lui, l'attesa è tutta per Alvaro Morata, che ha già fatto il suo debutto proprio sabato scorso.
