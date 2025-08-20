Calciomercato | Il Como cerca il colpo in porta: nel mirino un giovane talento

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - "Il nostro mercato è terminato" aveva detto Cesc Fabregas facendo riferimento al mercato del Como, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sudtirol. Eppure, le sensazioni sembrano altre. I lariani, infatti, starebbe pensando di rinforzarsi in porta in vista dell'esordio in campionato e, secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome individuato dalla dirigenza sarebbe quello del giovane talento Filip Stankovic.

STANKOVIC CONTRO LA LAZIO? - Reduce da una grande stagione a Venezia, prima del brutto infortunio, il figlio di Dejan, ex giocatore della Lazio, potrebbe essere il prossimo - e chissà se ultimo - colpo del Como. Difficile, però, pensare che si possa concludere prima della sfida contro la squadra di Sarri, quando in porta ci sarà Butez.

