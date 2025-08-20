Ex Lazio | Castrovilli riparte dalla Serie B: è fatta per il suo ritorno al Bari

Rimasto svincolato dopo le deludenti parentesi con Lazio e Monza, Gaetano Castrovilli è pronto a ripartire dalla Serie B. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Bari ha dato il via libera definitivo per il ritorno del centrocampista classe 1997, che con i biancorossi aveva accumulato 12 presenze in Prima Squadra dopo essere passato dal settore giovanile.

Solo lavorandoci si ha la percezione di quanto sia immenso, un'entità che smuove tutto ciò che ha intorno. Allenarlo è facile, non devi mai ricordargli niente. Avendo 40 anni si deve autogestire, sa bene cosa può o non può fare. La sua ossessione l'ho vista in Klose alla Lazio e in Ibra al Milan. Io amo arrivare al campo alle 7 e andarmene alle 18, anche un'uscita fuori con la famiglia va calcolata in base alle ore di riposo o all'alimentazione. Per questo solo in pochi diventano campioni".