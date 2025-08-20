Mizuno, non solo Lazio: vicino l'accordo con un altro club di Serie A
La Lazio potrebbe non essere l'unica squadra di Serie A a indossare divise prodotte da Mizuno. Infatti, come riportato da Footy Headlines, dalla stagione 2026/27 Mizuno potrebbe subentrare come nuovo sponsor tecnico della Fiorentina. Il club Viola era vicino a chiudere un accordo con Joma, sarebbe stato un ritorno per il marchio spagnolo. Ora che l'accordo è saltato, è il brand giapponese a balzare in pole per sostituire l'uscente Kappa.
