Tommasi sulla Lazio: "Il mercato bloccato? Quando l'ha avuto la Roma..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de Il Messaggero per l'ex calciatore Damiano Tommasi, oggi sindaco di Verona. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche della stagione che dovrà affrontare la Lazio di Sarri dopo un'estate passata senza mercato in entrata. Queste le sue parole a riguardo: "La Lazio? È vero, ha l'incognita del blocco del mercato, ma quando l'ha avuto la Roma ha fatto il record delle undici partite vinte di fila. A volte quando sei costretto, tiri fuori il meglio. Molto può nascere dal caso, specie quando c'è poca aspettativa e meno pressione. Poi ovvio, per vincere servono sempre i giocatori e un'ampiezza della rosa, magari ci sono club più pronti".

