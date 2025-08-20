Lazio, Ballotta: "Il titolare deve essere Provedel. Mandas può crescere"

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Marco Ballotta ha parlato della situazione portieri, dicendo la sua su chi dovrebbe giocare tra Provedel e Mandas. Queste le sue parole: “Il titolare deve essere sicuramente Provedel, se è tornato quello di un paio di anni fa e ha risolto i suoi problemi. Ha dimostrato di essere di buonissimo livello, poi ha avuto un po’ di défaillance quest’anno che ha perso il posto. L’ho incontrato per il 25° anniversario dello Scudetto e ci ho fatto due chiacchiere, lui è sereno. Se ritorna quello che era non c’è nessun problema. Mandas è giovane e può migliorare tanto, ma al momento penso che il titolare sia Provedel”.

“Oggi in ogni ruolo devi avere due giocatori che possano essere più o meno allo stesso livello. Con tutte le partite da giocare serve una rosa ampia e competitiva. Nel ruolo del portiere serve averne due più o meno allo stesso livello. La Lazio è coperta. I contro non li vedo, l’importante è che si giochino le proprie carte ad armi pare. Quando è chiamato in causa quello che gioca meno deve sfruttare le sue carte”.

“L’alternanza non fa bene. Io quando giocavo poco sapevo che il mio campionato era la Coppa Italia. Il ruolo di secondo portiere è delicatissimo, perché hai poche possibilità e se quando sei chiamato in causa sbagli partita vieni subito battezzato come un portiere che non dà garanzie. Quando giochi devi dimostrare di essere presente, preparato e possibilmente non sbagliare nulla”.

“Penso che si parta da una buona base, ma credo che gli stessi giocatori abbiano voglia di riscatto per l’annata passata. In più Sarri è motivato e conosce alcuni dei ragazzi. Vuole far vedere che dopo essere stato lontano dal campo avrà una carica che esprimerà sui giocatori. Penso che partiranno nella maniera giusta, anche se Como è una gara ostica, sta lavorando bene e ha fatto un’ottima squadra”.

