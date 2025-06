Calciomercato Lazio | Asse calda con l’Avellino: vicino l'addio di Crespi. La formula

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove sulle uscite. È l’unica cosa che può fare quest’estate visto il blocco del mercato in entrata. Si lavorerà sulle cessioni, come quella di Tchaouna al Burnley o quella di Milani all’Avellino, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Con il club campano, però, la società biancoceleste sarebbe vicina a portare a termine anche un altro affare.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, è in chiusura la cessione a titolo definitivo di Valerio Crespi, per cui la Lazio si terrà anche una percentuale sulla futura rivendita (che dovrebbe essere piuttosto alta). Il centravanti classe 2004 è appena rientrato dal doppio prestito prima al Sudtirol in Serie B e poi alla Feralpisalò in C. In totale ha messo 5 gol e 2 assist in 30 partite, per un totale di 1.123 minuti giocati. Ora lascerà Formello per iniziare la sua nuova esperienza in serie cadetta.

