Chelsea, Maresca furioso: "Sospendere le gare uno scherzo, non è calcio"

La questione dei rinvii delle partite sta diventando un serio problema al Mondiale per Club, soprattutto ora che si è entrati nella fase decisiva del torneo. A fra scalpore è stata infatti l'interruzione dell'ottavo di finale tra Chelsea e Benfica (con la sfida che in totale è durata 4 ore 38 minuti) vinta poi dai Blues.

Uno stop di due ore che ha mandato su tutte le furie il tecnico Maresca che ha così commentato: "Penso sia uno scherzo. Non è calcio. Posso capire che per motivi di sicurezza si debba sospendere una partita. Ma se ne sospendono sei o sette, significa che probabilmente questo non è il posto giusto per questa competizione".

La sfida è stata sospesa a 4 minuti dal 90esimo quando l'arbitro ha fatto tornare le squadre negli spogliatoi e lo stadio è stato svuotato per allerta maltempo. Dopo due ore la maggior parte dei 25mila presenti non è tornata allo stadio con le due squadre che hanno concluso il match in uno stadio semi deserto: "Ci siamo fermati per due ore e quando abbiamo ripreso era una partita completamente diversa, perché si era spezzato il ritmo. Il Mondiale per club è una competizione fantastica, ci sono tutti i migliori, ma non è normale avere tante partite interrotte? In un Mondiale quante ne hanno sospese? Probabilmente zero. In un Europeo , quante partite? Zero. Qui c'è qualche problema", ha concluso il tecnico del Chelsea.

