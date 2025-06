Lazio, Ledesma pronto a tornare in biancoceleste: ecco il suo nuovo ruolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sta per tornare a casa uno dei capitani più rappresentativi della Lazio del passato. Cristian Ledesma, come scrive il Corriere dello Sport, è pronto a diventare il nuovo allenatore dell’Under 17 biancoceleste. L’idea circola da giorni e manca ormai solo l’ufficialità. Per l’ex centrocampista, protagonista in maglia Lazio dal 2006 al 2015, si tratterebbe di un ritorno in grande stile nel club dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, totalizzando 318 presenze e 14 gol. Non è un debutto assoluto nel settore giovanile: nel 2022-2023 ha allenato l’U17 del Frosinone, poi ha proseguito il percorso all’Ascoli, salendo dalla stessa categoria fino alla Primavera e alla prima squadra, guidata per un breve periodo in Serie C.

Ledesma, classe 1982, ha iniziato ad allenare subito dopo il ritiro nel 2019, debuttando sulla panchina della Luiss al posto di Rambaudi. Ora è pronto a iniziare una nuova tappa a Formello, aspettando solo l’annuncio ufficiale da parte di Lotito e Fabiani. Insieme a lui, nel vivaio biancoceleste, ci sarà anche un altro ex: Cristiano Lombardi, classe 1995, che riceverà l’incarico per una tra l’Under 15 o l’Under 16. Due ex laziali pronti a trasmettere la loro esperienza ai giovani talenti del domani.