Calciomercato Lazio | Cancellieri piace a mezza Serie A: Fabiani cerca una soluzione

RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è tornato a Formello dopo il prestito annuale al Parma, dove ha collezionato 27 presenze in Serie A (19 da titolare) e 3 gol. Il Parma ha scelto Cuesta come nuovo tecnico e ha deciso di non riscattarlo, lasciando rientrare l’attaccante alla Lazio, dove ora punta a convincere Sarri a tenerlo in rosa, complice anche il blocco del mercato in entrata. Intanto, però, la società si muove: il ds Fabiani è al lavoro per trovargli una nuova destinazione, cercando soluzioni che prevedano almeno un obbligo di riscatto tra dodici mesi per liberarsi a titolo definitivo del suo ingaggio.

Le offerte non mancano e potrebbero crescere nei prossimi giorni: il classe 2002 piace a Bologna, Fiorentina, Cagliari, Genoa e al Torino di Baroni, che cerca un esterno (in cima alla lista ci sono Ngonge e Zaniolo). Cancellieri, oggi 23enne, rientra nella lista degli esuberi: prima di Parma, aveva ben figurato a Empoli con 4 reti e 3 assist in 34 partite, risultando decisivo nella salvezza all’ultima giornata contro la Roma.

Arrivato alla Lazio nell’estate 2022, durante il ritiro ad Auronzo fu provato da Sarri sia come esterno che come falso nueve, ma fu impiegato solo sporadicamente. Al momento nessun club ha affondato il colpo. Se non ci saranno sviluppi entro un paio di settimane, Cancellieri si presenterà il 10 luglio a Roma per le visite mediche di idoneità. Il suo futuro, però, si deciderà nel ritiro di Formello a partire dal 14 luglio.