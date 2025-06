Lazio, Anellucci: "Cosa deve fare Lotito? Aprire il portafogli e aumentare il capitale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio l'agente Fifa Claudio Anellucci ha commentato il momento che sta vivendo la Lazio soffermandosi sul nodo mercato e il blocco a causa dell'indice di liquidità e non solo.

"Situazione intricata. Potrebbe esserci un colpo di scena. Il problema è che se fosse vero tutto quello che leggiamo e Sarri è stato tenuto all'oscuro, sarebbe il minimo che se ne andasse subito. Però poi ci sono altre dinamiche in cui non mi permetto di entrare. Il presidente Lotito ora è di fronte a una situazione in cui dovrà districarsi bene. Cosa deve fare Lotito? Deve aprire il portafogli e fare l'aumento di capitale, cosa che non farà mai ma spero faccia. Ricominciare l'agonia, con la protesta dei tifosi, non va. Dopo 20 anni in cui non è cambiato niente, si ricomincia di nuovo da capo. E' diventato uno stillicidio. A un certo punto servirebbe dire basta, fare un passo indietro, ma non lo dirà mai".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.