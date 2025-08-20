Lazio, Castellanos porta più rigori di tutti: il dato sul Taty
I rigori è importante metterli a segno, ma anche procurarseli e in questo la Lazio sembrerebbe avere un maestro. Nella passata stagione, infatti, c'è un calciatore della rosa biancoceleste che è riuscito a procurarsi più rigori di quanto fatto da qualsiasi altro giocatore in Serie A: Valentìn Castellanos. Il Taty, infatti, comanda la classifica dei 'portarigori' con ben quattro procurati. Alle sue spalle, in seconda posizione a quota tre, c'è l'esterno dell'Inter, Denzel Dumfries. Sono in tanti, invece, a dividersi il podio con due rigori procurati: Dybala (Roma), Piccoli (Cagliari), Thuram (Inter), Bonny (Parma, ora all'Inter) e Leao (Milan).
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.