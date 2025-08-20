Lazio, salgono ancora gli abbonamenti: il dato a poche ore dalla chiusura
Gli abbonati in casa Lazio non smettono di crescere. A poche ore dalla chiusura della campagna, prevista per le 23:59 di oggi, mercoledì 20 agosto, sono quasi 29.000 le tessere vendute, terzo dato più alto dall'inizio dell'era Lotito. Il record assoluto di 30.333 abbbonati registrato nella stagione 2023/24 appare ancora lontano, ma, vista la possibile riapertura della campagna abbonamenti prevista per settembre, il club biancoceleste spera di poter raggiungere quota 30mila.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.