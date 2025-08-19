Italia, Gattuso guarda alla Lazio: tre giocatori tra i convocabili

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Le idee di Gattuso. Il prossimo 29 agosto usciranno le convocazioni ufficiali (con incontro a Coverciano il 31), ma prima il ct dovrà comunicare alla FIFA una lista ampia di convocabili. Tra questi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono anche diversi giocatori della Lazio.

Proprio Gattuso nei giorni scorsi ha fatto visita a Formello, incontrando Sarri, il suo staff e tutti i giocatori. Ora, come scrive il quotidiano, nel mirino ha messo Rovella, Zaccagni e Cancellieri. Il primo si giocherà il posto con Ricci accanto a Tonali; il capitano biancoceleste, invece, può ritagliarsi un ruolo da titolare nel tridente (ma dovra vedersela con Orsolini e Politano). Presto sapremo quali di questi ha scelto il ct azzurro.

