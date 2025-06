Lazio, De Grandis (Sky): "Sarri - Lotito, parte malissimo. Non penso che..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il noto giornalista di Sky Stefano De Grandis ha commentato i recenti sviluppi in casa Lazio tra mercato bloccato, rapporto Sarri-Lotito e possibili movimenti. Ecco di seguito le sue parole:

"Il rapporto così parte malissimo. Non c'è mai stata una ricapitalizzazione e un investimento personale, Sarri ha bisogno di lavorare da subito con la squadra, non si può acquistare a fine agosto. Non penso Sarri possa dimettersi, sicuramente il rapporto però nasce con tensioni importanti. Lotito è stipendiato dalla Lazio e non rischia mai personalmente, se ora ci sono problemi sono tutti della Lazio e non di Lotito. In qualche modo ti devi muovere, credo che l'Inter ci proverà per Rovella e potresti provare a cederlo per soldi e il prestito di Pio Esposito per smuovere qualcosa. La Lazio negli ultimi dieci anni ha distrutto il vivaio, quello ti ha portato ad avere delle zavorre che ancora oggi paghi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.