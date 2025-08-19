Ex Lazio | Ruggeri, prima presenza con la Carrarese: sconfitta in Coppa Italia
19.08.2025 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Primi minuti in campo per Fabio Ruggeri con la maglia della Carrarese. Il centrale, che ha lasciato la Lazio in estate a titolo definitivo, è entrato in campo al 79' nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese. A passare il turno sono stati i bianconeri, che hanno vinto grazie ai gol di Atta e Iker Bravo.
