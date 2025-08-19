Lazio, guarda Artistico: subito in gol con lo Spezia all'esordio
Esordio da sogno per Gabriele Artistico. L'attaccante dello Spezia, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Lazio, è andato subito in gol nel suo esordio ufficiale con la maglia bianconera. Nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, infatti, ha realizzato la rete del pareggio nel primo tempo. Alla fine la squadra di D'Angelo ha passato il turno ai rigori.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.