Lazio, Pedullà contro Lotito: "Nessuno ti crede più. Metti i soldi e..."

Attraverso il suo profilo X, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà si è rivolto a Lotito (anche se senza mai nominarlo) e alla sua gestione della Lazio degli ultimi anni. La società adesso si trova con il mercato in entrata bloccato dopo aver sforato i tre paletti economici fondamentali; il presidente sta provando in ogni modo a risolvere la situazione. Di seguito le parole del giornalista.

"Vale per tutti 1) Se hai i bilanci a posto, sono a posto con i fatti e non a parole. Nessuno ti crede più 2) Pensare di dover anticipare una norma che scatta a gennaio o febbraio per salvare la tua pelle è una cosa tutta italiana. Metti i soldi altrimenti 3) Pensare di risolvere i tuoi problemi raggirando il prossimo, che magari viene a darti una mano e ti tende una mano, è una cosa meschina che non merita altri commenti 4) Le SPA non possono essere gestite come le bancarelle di Porta Portese (con tutto il rispetto)".

Al tweet ha poi risposto il presidente del Trapani, e grande tifoso della Lazio, Valerio Antonini: "Alfredo Pedullà è la bibbia calcistica. Peccato siano in pochi come lui. Per di più, per la sua amicizia con Maurizio Sarri, immagino che ci sta anche rappresentando indirettamente il sentiment dell’Allenatore. La domanda ora è: Firmerà i moduli federali dopo il 1mo Luglio? Io continuo a sperarlo. Il Presidente Lotito sono certo che farà un aumento di capitale e metterà tutto a posto". Immediata anche la replica di Pedullà: "Ti ringrazio pres ma come vedi non ho fatto nomi… Il problema è che oggi si calpestano i sentimenti senza un minimo di chiarezza. Ti auguro il meglio".

