Lazio | Mattei: "Ora Gravina dovrebbe tenere la mano a Lotito?"

Anche Stefano Mattei, ai microfoni di Radiosei, ha parlato della situazione di casa Lazio, con il mercato in entrata bloccato a causa dell'indice di liquidità. Ecco le parole del giornalista:

"Ci sono società emergenti importanti con le quali bisogna fare i conti. A proposito di sponsor faccio un esempio banalissimo: la Roma ha ottenuto 50 milioni, e non parliamo di Inter, Milan e Juventus.

Io credo che la cosa più preoccupante e imbarazzante sia che la Federcalcio ha comunicato alla Lazio lo stop del mercato il 26 maggio, quando è terminato il campionato, e Sarri ha firmato una settimana dopo senza saperlo; questa è la cosa più scorretta. Ora l’allenatore farà un ulteriore gesto d’amore per non lasciare la Lazio in grande difficoltà? Il comportamento non mi sembra cristallino, lineare: Sarri avrebbe dovuto conoscere la situazione.

Bisogna guardare il futuro e dipende molto da cosa deciderà di fare Sarri. C’è da vedere cosa accadrà: se Sarri fa un passo indietro la situazione diventa grave. Poi il comunicato di ieri ci dà la conferma che non si ammette mai neanche una ‘piccola’ sconfitta; pure in una situazione di emergenza non si ammettono colpe e responsabilità. Basterebbe parlare con chiarezza alla gente. Questo è il problema di fondo.

La Lazio spera nell’attuazione anticipata delle norme ma, dopo la guerra con Gravina, ora Gravina dovrebbe tenderti la mano? C’è una battaglia personale in atto e la Lazio ci sta rimettendo. Il termine ‘diplomazia’ in casa Lazio non esiste”.

