Ligue 1, la richiesta del PSG alla Federazione: "Troppo poco tempo per recuperare"

La Ligue de Football Professionnel (LFP) si prepara a svelare oggi a mezzogiorno i calendari della Ligue 1 e della Ligue 2 per la stagione 2025/26, ma il Paris Saint-Germain ha già formalizzato una richiesta particolare: il rinvio della sua prima partita di campionato, prevista nel weekend del 16-17 agosto.

Il motivo è presto spiegato ed è legato alla partecipazione del club parigino al Mondiale per Club, che si concluderà - in caso di arrivo in finale - il 13 luglio. Un calendario che lascerebbe appena un mese di tempo per il riposo estivo, il ritiro e la preparazione della squadra di Luis Enrique alla nuova stagione. Tra l'altro, come se non bastasse, il 13 agosto il PSG (campione di Francia e d'Europa in carica) disputerà la Supercoppa Europea contro il Tottenham, vincitore dell'Europa League.

Un doppio impegno ravvicinato che rischia di compromettere la condizione fisica dei giocatori, esposti a carichi eccessivi e a un aumento del rischio infortuni, soprattutto dopo una stagione lunghissima. La LFP dovrà ora valutare la richiesta del PSG, in un contesto reso ancora più incerto dalle controversie legate alla retrocessione del Lione e ai possibili ripescaggi dalla Ligue 2, che renderanno per ora incompleta la griglia delle squadre partecipanti.

