Ex Lazio | É il compleanno di Correa: gli auguri del club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joaquin Correa compie oggi 31 anni. Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha voluto augurare buon compleanno al Tucu, attaccante che ha totalizzato 117 presenze e 30 gol nelle tre stagioni disputate in biancoceleste. Questo il messaggio del club: "Spegne oggi 31 candeline Joaquin Correa. L’ex attaccante della Prima Squadra della Capitale, tre anni nella Capitale, ha collezionato in biancoceleste 30 gol in 117 presenze, tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League e UEFA Europa League. Il Tucu con la Lazio ha conquistato una Coppa Italia (con gol in finale) e una Supercoppa italiana, tutte nel 2019".

