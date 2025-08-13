Lazio, Belahyane punta in alto: "Non si raggiungono le vette..." - FOTO

Reda Belahyane vuole ritagliarsi il suo spazio. Arrivato a Roma tra l'entusiasmo dei tifosi, che riconoscevano in lui il talento di cui la Lazio aveva bisogno, oggi rischia di essere messo ai margini a causa della concorrenza nel reparto. Nelle poche occasioni in cui è sceso in campo, Belahyane ha dimostrato di essere un giocatore di valore e sa che ha ancora tanto da dare, forse tutto.

Nelle sue storie instagram, l'ex Hellas Verona ha condiviso una citazione motivazionale, di quelle che fanno intendere quanto il suo focus sia solo sulla Lazio e nient'altro, sull'allenamento e sulla competizione: "Non si raggiungono le vette guardando i gradini". Non importa quanto è lontana la vetta, Belahyane sale senza pensarci e sa che il suo momento arriverà.

