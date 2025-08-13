Como, Morata avvisa la Lazio: "Non vedo l'ora di..."
13.08.2025 17:00 di Simone Locusta
Alvaro Morata è il nuovo centravanti del Como, con l'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri. Dopo le parole di Fabregas, anche il calciatore stesso ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Como. Morata vuole ripartire e dare il meglio di sé, non vede l'ora di iniziare. La Lazio, prima avversaria della stagione 2024/25 in campionato, è avvisata.
Ecco di seguito le sue parole: "Sono veramente felice di essere arrivato a Como. Lo scorso anno giocandoci contro ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c’è tanta ambizione. Ai tifosi e al Club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia”.