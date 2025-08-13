Calciomercato, un nazionale serbo si svincola dall'Al Hilal: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Essere pagati per andarsene. E non quattro spicci, ma 25 milioni di euro. È lo strano caso di Aleksandar Mitrovic, bomber della Serbia e (a breve) ex attaccante dell'Al Hilal. Il classe '94 era sbarcato nel campionato saudita nell'estate 2023, pochi giorni dopo l'ex Lazio Sergej Milinkovic Savic, suo connazionale e amico. Arrivato in Arabia come un re, dopo due stagioni molto prolifiche con il Fulham, sottoscrisse un triennale da 25 milioni a stagione.

Nel giro di soli due anni le cose sono cambiate drasticamente. Alla guida dell'Al Hilal è arrivato Simone Inzaghi, che nei giorni scorsi ha spinto molto per l'acquisto di Darwin Nunez dal Liverpool. Sarà l'uruguaiano il centravanti di riferimento e per Mitrovic lo spazio si è talmente ridotto da essere messo sul mercato. Con uno stipendio da 25 milioni però qualsiasi trattativa si sarebbe arenata sul nascere, tanto che la dirigenza araba ha deciso di percorrere la strada della rescissione anche a costo di riconoscere in anticipo l'intero compenso dell'ultimo anno dell'accordo. Mitrovic sarà libero di scegliere la nuova squadra e avrà anche le tasche piene dei milioni dell'Al Hilal.

