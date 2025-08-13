Lazio | Basic può tornare utile, ma occhio ai terzini: il punto sui tagli obbligati
RASSEGNA STAMPA - Due tagli sono obbligati, Sarri dovrà scegliere due giocatori da escludere. L'indiziato principale è Samuel Gigot, mentre è ancora aperta la questione per quanto riguarda il secondo da tagliare. Il centrocampo avrà bisogno di uomini, soprattutto in vista della Coppa D'Africa: proprio per questo, secondo Il Corriere dello Sport, Basic potrebbe rimanere in lista. Occhio ai terzini: a questo punto, salgono le quotazioni sull'esclusione di uno tra Hysaj, Lazzari e Pellegrini.
