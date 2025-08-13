Scontro PSG - Donnarumma, l'agente: "Valuteremo azioni legali"

TUTTOmercatoWEB.com

É scontro totale tra Paris Saint-Germain e Gianluigi Donnarumma. Dopo essere stato scaricato da Luis Henrique, l'estremo difensore si è sfogato sui social, mettendo in luce tutta la sua amarezza per la decisione presa dal club parigino di non puntare più su di lui. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Enzo Raiola, agente del portiere della Nazionale, ha detto la sua sulla situazione, svelando dei retroscena sulla rottura tra il PSG e il suo assistito: "Dalle parole di Gigio si è capisce che il ragazzo è molto dispiaciuto, io sono esterrefatto: quattro anni di rispetto e grandi risultati, in questi dieci giorni è davvero crollato un castello, rischiano di cancellare tutto quanto fatto col PSG".

Sulla trattativa per il rinnovo ha detto: "La situazione è andata per le lunghe: il PSG ha formulato delle richieste diverse da quelle del contratto standard. Gigio ha accettato anche delle condizioni al ribasso, era contento di stare qui e i risultati sono arrivati. Quando avevamo deciso di andare avanti sono cambiate le carte in tavola e abbiamo fermato tutto".

Raiola ha poi affermato la volontà di valutare anche eventuali azioni legali: "La scelta di non rinnovare è stata presa durante il Mondiale per il Club, il PSG ci ha chiesto di non divulgare informazioni e noi siamo stati rispettosi di questa volontà. Per quanto riguarda le soluzioni stiamo vedendo adesso il mercato che si muove, sicuramente in Premier League ci saranno possibilità economiche che possono aiutare il club, perché ho sentito che il Paris Saint-Germain ha delle richieste un po’ esagerate per il cartellino. Parlano di rispetto ma sto capendo che il rispetto è puramente economico. Capiremo meglio nei prossimi giorni cosa avranno da dire loro, ma farò lo stesso anche con i miei legali: anche sotto l’aspetto dell’immagine dovremo prendere in mano le posizioni giuste per capire come proseguire e come confrontarci con il club".

