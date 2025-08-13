Serie A, Marchegiani: "Il Milan senza coppe il nuovo Napoli"
13.08.2025 18:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
L'ex portiere della Lazio ed oggi opinionista televisivo, Luca Marchegiani, ha rilasciato una intervista al Quotidiano Sportivo nel corso della quale ha analizzato alcune situazioni legate alle squadre di Serie A, tra cui anche il Milan di Allegri: "Se il Milan senza coppe può essere il nuovo Napoli? Sì, il paragone ci sta. Poi ha preso un allenatore che sa come si vince, e come il Napoli un anno fa, è reduce da una stagione in cui ha reso al di sotto del proprio potenziale. Quindi anche i giocatori che già c’erano possono dare di più. Poi c’è Tare, che è uomo di campo, esperto e con personalità, una figura che un po’ era mancata nel raccordo tra società e campo".