Lazio, spoilerato il nome del figlio di Pellegrini: ecco come si chiamerà
13.08.2025 14:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Si chiamerà Sebastiano il figlio di Luca Pellegrini. A spolierarlo è stato la sua compagna Jennifer che, tra le proprie storie Instagram, ha pubblicato la copertina di un album o di un diario dove appare la scritta "Sebastiano Pellegrini".
