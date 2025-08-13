UFFICIALE - Lazio, ecco Vernis: il nuovo colpo per Grassadonia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha annunciato l'acquisto in prestito di Nicole Vernis, centrocampista proveniente dal Lexington Sporting Club e che, negli scorsi giorni, ha già esordito con la casacca biancoceleste in amichevole.

"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Nicole Vernis dal Lexington Sporting Club. Centrocampista statunitense abile sia in fase di impostazione che d'inserimento, ha vestito le maglie dell'University of Florida e dell'University of Georgia, collezionando complessivamente ottantuno presenze arricchite da dodici reti e tredici assist, prima di trasferirsi lo scorso mese di gennaio al Lexington Sporting Club con cui ha ottenuto dodici partite e due marcature.

Benvenuta Nicole!".

