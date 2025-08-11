Calciomercato Lazio | Il Flamengo va sul Taty: prima i 'no' di Beltran e Taremi
Dal Brasile rilanciano: il Flamengo continua a tenere d'occhio Castellanos. La Lazio pare non abbia intenzione di cedere l'argentino, soprattutto perché non potrebbe sostituirlo visto il mercato in entrata bloccato. Il club brasiliano nelle scorse settimane ha già provato ad acquistare altri due centravanti, ma senza successo. Secondo quanto riportato da Bolavip, infatti, avrebbero rifiutato la destiazione rossonera sia Beltran della Fiorentina che Taremi dell'Inter.
