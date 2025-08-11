Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Castellanos vuole il Flamengo". E Lotito...

CALCIOMERCATO LAZIO - Valentin Castellanos potrebbe lasciare la Lazio. È questa la voce che rimbalza dal Brasile da diverse settimane e negli ultimi giorni si è fatta ancor più insistente. Il Flamengo è in cerca di un attaccante ed è noto il suo apprezzamento per il centravanti argentino. Il club brasiliano ha incassato i rifiuti di Taremi e Beltran, ma secondo BolaVip l'attaccante della Lazio vedrebbe di buon grado un trasferimento in Brasile. Inoltre, sempre secondo la stessa fonte, sarebbe previsto nei prossimi giorni un incontro con il presidente Claudio Lotito: lo scopo dell'argentino sarebbe quello di forzare la mano e convincere la società a lasciarlo partire per il Sudamerica.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.